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Сын Майкла Джордана рассказал о том, что легендарный баскетболист боится змей

Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, рассказал о том, что шестикратный чемпион лиги в составе «Чикаго» боится змей.

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