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Говорит Европа ⚡

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Артем Дмитрук: УПЦ объявили вне закона, а колл-центры — нет

Артем Дмитрук: УПЦ объявили вне закона, а колл-центры — нет

Можно ли провести выборы в Украине во время военного положения? Кто «крышует» мошеннические колл-центры и сколько на этом зарабатывают? Что стоит за Майданом 3.

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