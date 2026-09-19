Артем Дмитрук: УПЦ объявили вне закона, а колл-центры — нет

Можно ли провести выборы в Украине во время военного положения? Кто «крышует» мошеннические колл-центры и сколько на этом зарабатывают? Что стоит за Майданом 3.
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