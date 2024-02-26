Суд приговорил легенду «Барселоны» Алвеса к 4,5 года тюрьмы за изнасилование

Легендарный футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, который завоевал 43 трофея за всю карьеру и уступает по этому показателю лишь Лионелю Месси (44), был признан виновным по делу об изнасиловании.
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