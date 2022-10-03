Индийский космический зонд Mars Orbiter Mission перестал выходить на связь спустя 8 лет после начала работы

Запущенный 5 ноября 2013 года индийский космический зонд Mars Orbiter Mission (MOM), рассчитанный на работу в течение 6 месяцев на орбите Красной планеты, перестал выходить на связь с наземными станциями слежения, проработав долгие восемь лет.
Запущенный 5 ноября 2013 года индийский космический зонд Mars Orbiter Mission (MOM), рассчитанный на работу в течение 6 месяцев на орбите Красной планеты, перестал выходить на связь с наземными станциями слежения, проработав долгие восемь лет.
Свежие комментарии