Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Свитайло
    Нашли у кого спрашивать.... у "эксперта" по футболу))Тарасова о сборно...
  • Вера артемьева
    вонючая лужа возомнила себя океаномЕлена Исинбаева: ...
  • Юлия Белова (Ржанова)
    Как и у Макаревича - заоблачное представление о  себе, и, как следствие, представление о других только как о лужах. Ч...Елена Исинбаева: ...

Месси пожелал Верратти удачи в Катаре: «Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего»

Месси пожелал Верратти удачи в Катаре: «Ты знаешь, что я всегда желаю тебе всего наилучшего»

Вчера «Аль-Араби» из Дохи объявил о переходе итальянца, выступавшего за «ПСЖ» с 2012 года. Месси и Верратти были одноклубниками в течение двух предыдущих сезонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх