10 великих киноэпопей, поражающих своим масштабом даже бывалого зрителя

«Танцующий с волками» и другие культовые киноэпопеи. Среди огромного количества фильмов особое место занимают масштабные киноэпопеи, которые повествуют о каком-либо периоде истории и в которых интереснейшим образом и достаточно подробно рассказывается о событиях минувших лет (а то и веков).