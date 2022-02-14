В Артёме водитель, продавец, журналист и сотрудник мэрии разбудили красавицу

Взглянуть на спектакль, в котором играют «не народные артисты, а артисты из народа» — водитель, продавец, журналист, менеджер, сотрудник администрации Артёма, пенсионер, домохозяйка — пришли глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон, главный режиссёр Приморского краевого академического театра Ефим Звеняцкий, художественный руководитель проекта «Народные театры Приморья», другие известные в крае лица, но главное — пришли просто жители этого города угольщиков, те самые, для которых такой молодой ещё Народный театр стал родным, превратился в часть жизни, важную и необходимую.