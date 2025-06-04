В Петербурге строительные площадки проверили на наличие нелегальных мигрантов

Рейд провели 3 июня Накануне, 3 июня, сотрудники полицейского главка на территории Петербурга провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
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