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Петербургский дневник

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В Петербурге строительные площадки проверили на наличие нелегальных мигрантов

В Петербурге строительные площадки проверили на наличие нелегальных мигрантов

Рейд провели 3 июня Накануне, 3 июня, сотрудники полицейского главка на территории Петербурга провели рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

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