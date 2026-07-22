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Царьград

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Российские силовые структуры сообщили о гибели солдат на Украине

Российские силовые структуры сообщили о гибели солдат на Украине

Русские войска сообщают, что украинские солдаты из 1-го батальона 101-й бригады территориальной обороны более 110 дней находятся в Уланово (Сумская область) без медицинской помощи, что приводит к смертельным исходам.

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