Актер Оскар Кучера посетил Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

Пункт работает в прежнем режиме Как сообщило во вторник утром Агентство городских новостей «Москва», телеведущий и актер Оскар Кучера встретился с военнослужащими в Едином пункте отбора на службу по контракту в Москве.
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