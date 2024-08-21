Синдром мадам Бовари: женщины, мечтающие об идеальном мужчине

Синдром мадам Бовари это расстройство поведения индивида, в большинстве случае женщины, которое проявляется в виде скуки и неудовлетворённости действующими отношениями, в результате чего представительница нежного пола отправляется на поиски идеального мужчины, нередко заводит любовника, либо мечтает о романтическом союзе по примеру сюжетов фильмов и книг.