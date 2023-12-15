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28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

28 дизайнеров интерьера, которые отказались от здравого смысла в угоду безудержной фантазии

Хороший дизайн интерьера — это тонкий баланс между внешним видом и функциональностью. Однако всегда найдутся доморощенные дизайнеры с великими идеями, которые непременно нужно воплотить в жизнь, несмотря на то, что результат заставит всех смеяться и плакать… Вот несколько замечательных примеров таких неудач — хотя, может быть, их авторы так не считают!   .

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