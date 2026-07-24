Психолог рассказала, могут ли мошенники загипнотизировать человека по телефону

Могут ли интернет-мошенники применять гипноз во время общения с людьми, рассказала «Татар-информу» заведующая отделом нормативного сопровождения психологической деятельности психологических служб ГБУ «Республиканский центр молодежных, инновационных и профилактических программ «Навигатор» Аделя Анисимова.