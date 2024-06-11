Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, попросит отправить его в зону спецоперации, что позволяет приостановить расследование дела в отношении него.
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