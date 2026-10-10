Страна и люди
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Страна и люди

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Роналду забил 980-й гол в карьере в матче против «Аль-Дирии»

Роналду забил 980-й гол в карьере в матче против «Аль-Дирии»

Криштиану Роналду, нападающий саудовского клуба «Аль-Наср», достиг отметки в 980 голов за свою профессиональную карьеру, отличившись в своем первом матче после отстранения от игр за национальную сборную Португалии.

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