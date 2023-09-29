Выкуп за данные: эксперты предупредили о росте числа атак с вирусами-шифровальщиками

В 2023-м во всем мире выросло число кибератак: по сравнению с прошлым годом их стало на 153% больше. Зачастую хакеры использовали вирусы-шифровальщики, чтобы похитить данные компании, а затем потребовать многомиллионный выкуп.
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