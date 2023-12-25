Shaman становится доверенным лицом Владимира Путина

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) сообщил в своем Telegram-канале, что стал доверенным лицом президента России Владимира Путина на президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии