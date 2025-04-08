И рассказали, можно ли прожить совсем без супа А вы бы могли по внешнему виду понять, какой суп вредный, а какой полезный? Вот и мы — нет.
Лишний холестерин и нагрузка на сердце: врачи назвали самые вредные супы
Комментарии
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Р
Рамштейн
Суп, второе и чай - это как раз дорога к врачу
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17 час.
Зоя Гольдштаб
В общем,вывод диетологов: КОНЧАЙТЕ ЕСТЬ ВСЁ !!!!ГОЛОДАЙТЕ!!!!
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12 час.
Виктор Белогорцев
врачи, врачи, да пошли они в жопу эта же малышева в одной передачи сначала говорит что 90% холестерина попадающего в организм с пищей выходит естественным путем, а в конце передачи она утверждает чтобы снизить уровень холестерина надо меньше жрать врачи не лечат в лучшем случае они помогают организму справиться с болезнью, максимум что они пытаются сделать, убрать последствия но болезнь при этом остается с тобой
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3 час.
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