Лишний холестерин и нагрузка на сердце: врачи назвали самые вредные супы

Виктор Белогорцев

врачи, врачи, да пошли они в жопу эта же малышева в одной передачи сначала говорит что 90% холестерина попадающего в организм с пищей выходит естественным путем, а в конце передачи она утверждает чтобы снизить уровень холестерина надо меньше жрать врачи не лечат в лучшем случае они помогают организму справиться с болезнью, максимум что они пытаются сделать, убрать последствия но болезнь при этом остается с тобой