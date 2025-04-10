«Трамп просто заставляет Китай забрать Тайвань»: получится даже со скидкой (ФОТО)

Лицян Рен — директор компании Modern Alpha в WisdomTree Investments (глобальный биржевой фонд), ведущая таже программу о Китае и азиатских рынках вместе с Джереми Шварцем саркастично оценила введенные Президентом США Дональдом Трампом 104% пошлины для Китая.
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