Русская весна
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Русская весна

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«Трамп просто заставляет Китай забрать Тайвань»: получится даже со скидкой (ФОТО)

Лицян Рен — директор компании Modern Alpha в WisdomTree Investments (глобальный биржевой фонд), ведущая таже программу о Китае и азиатских рынках вместе с Джереми Шварцем саркастично оценила введенные Президентом США Дональдом Трампом 104% пошлины для Китая.

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