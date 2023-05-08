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это самоделка, тут пошаговая инструкция https://shnyagi.net/575998-Unikalno-krasivyjj-dekor-k-Novomu-godu-Vse-budut.html
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