Русская весна
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Русская весна

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Мобилизуют даже забронированных: украинский бизнес требует наказывать за произвол ТЦК

Мобилизуют даже забронированных: украинский бизнес требует наказывать за произвол ТЦК

Украинский бизнес возмущается, что в стране мобилизуют даже забронированных, и требует от властей ввести санкции за перегибы ТЦК.

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