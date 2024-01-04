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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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16-летняя Мирра Андреева впервые вышла в четвертьфинал на уровне WTA

Мирра Андреева обыграла Арину Родионову в четвертьфинале в Брисбене – 6:1, 6:1. 16-летняя россиянка впервые вышла в четвертьфинал на уровне основного тура.

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