Песков: у нас не принято говорить о подарках Путина Трампу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения, согласно которым российский лидер Владимир Путин передавал через спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа подарки и послания американскому коллеге Дональду Трампу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии