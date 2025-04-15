Умерла известная советская актриса: звезду убила тяжелая болезнь

Умерла известная советская актриса Григорьева! Любимице публики было 86 лет.В культурной сфере нашей страны произошла очередная трагедия – оборвался жизненный путь Нины Григорьевой, популярной советской актрисы и настоящей звезды сцены.
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