Как отдохнуть за 1 минуту? Топ-7 способов быстро вернуть силы и восстановить гармонию

Чем может пригодиться теннисный мячик, какой палец отвечает за раздражительность, а какой - за апатию? Лучший способ дать отдых глазам за несколько секунд и другие интересные техники - все для вас! Пишу для вас статью.
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