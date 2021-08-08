Аверина: "художницам" из РФ "придержали" оценки

РЕН ТВ НовостиПолитикаАверина: "художницам" из РФ "придержали" оценки ТАСС/Сергей Бобылев Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что судьи "придержали" оценки россиянкам.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьViktor OtchenashРоссии надо не только добиться отмены несправедливых оценок этой судейской коллегии, но и отстранения этих судей от судейства каких-либо международных соревнований в будущем. Крайне необходимо добиться этого, чтобы впредь никто не помышлял засуживать Российских спортсменов в будущем из-за угрозы пожизненной дисквалификации!!!Комментировать
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