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Аверина: "художницам" из РФ "придержали" оценки

Аверина: "художницам" из РФ "придержали" оценки

ТАСС/Сергей Бобылев Российская гимнастка Арина Аверина заявила, что судьи "придержали" оценки россиянкам.

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Viktor Otchenash
России надо не только добиться отмены несправедливых оценок этой судейской коллегии, но и отстранения этих судей от судейства каких-либо международных соревнований в будущем. Крайне необходимо добиться этого, чтобы впредь никто не помышлял засуживать Российских спортсменов в будущем из-за угрозы пожизненной дисквалификации!!!

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