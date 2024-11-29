Порядин об отношении к нему в Нижнекамске: «Враждебности не чувствую, это мой второй дом. Хотел показать болельщикам, что переход в «Спартак» был не напрасен»

В четверг «Спартак» уступил «Нефтехимику» в гостевом матче Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 ОТ). Нападающий, отыгравший за нижнекамцев 8 сезонов, забросил третью шайбу красно-белых в игре и перевел ее в овертайм.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии