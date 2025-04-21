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Депутат — о возможных планах США признать Крым российским: здравый подход

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Возможное признание Крыма российским и отказ от НАТО можно считать отражением здравого подхода Вашингтона к вопросу урегулирования украинского конфликта, рассказал RT член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

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