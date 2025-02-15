Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Индонезию для участия в учениях "Комодо-2025"

Минобороны РФ Отряд кораблей ВМФ России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл на рейд острова Бали в Индонезии для участия в многосторонних военно-морских учениях "Комодо-2025".