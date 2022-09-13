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Немцы сломили «Атлетико» в концовке - за три минуты. Это Лига чемпионов

Немцы сломили «Атлетико» в концовке - за три минуты. Это Лига чемпионов

«Байер» в Леверкузене обыграл «Атлетико» со счётом 2:0. Хозяева сломили сопротивление испанского клуба в концовке, когда Андрих и Диаби забили по голу в концовке.

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