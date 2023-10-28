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Станислав Садальский

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Однажды на банкете в Кремле подозвал меня к себе Сталин.

Однажды на банкете в Кремле подозвал меня к себе Сталин.

"Мне четырнадцать лет. Бегаем с приятелем на концерты с участием Смирнова-Сокольского.Шел 1937 год.Время, когда иной раз родственники боялись ходить друг к другу в гости, а тут…Со сцены Колонного зала слышим: «Я получил из деревни письмо от брата.

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