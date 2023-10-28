Однажды на банкете в Кремле подозвал меня к себе Сталин.

"Мне четырнадцать лет. Бегаем с приятелем на концерты с участием Смирнова-Сокольского.Шел 1937 год.Время, когда иной раз родственники боялись ходить друг к другу в гости, а тут…Со сцены Колонного зала слышим: «Я получил из деревни письмо от брата.