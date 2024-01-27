#ЦифраДня 59 молодых семей улучшили жилищные условия в 2023 году с помощью региональной поддержки Они воспользовались единовременной выплатой, которую в Ивановской области предоставляют молодым мамам,родившим первого ребенка до 24 лет, а второго – в течение трёх лет с момента рождения первого.