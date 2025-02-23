Почему миллионы обманутых людей жалуются на "Вайлдберриз"? Отдел расследований "Первого русского" провёл собственное расследование и узнал, правда ли, что на маркетплейсе торгуют подделками? Журналисты выяснили, что делать тем, кто столкнулся с этой проблемой.