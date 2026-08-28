Москва и Киев усиливаются на Донбассе

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов проинспектировал «Южную» группировку войск, которая ведёт наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию – последний крупный укрепрайон Донбасса, остающийся под контролем ВСУ.
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