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Лыжероллеры. «Малиновские гонки». Червоткин и Маслакова победили в классических масс-стартах на 30 км, Вокуев и Евтягина – 2-е

Алексей Червоткин выиграл лыжероллерный масс-старт классическим стилем на 30 км в Малиновке. Победу в женском масс-старте на 30 км одержала Елизавета Маслакова.

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