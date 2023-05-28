НЕВСКИЕ НОВОСТИ

498 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • germion pilin
    УродыУчителя петербург...
  • Валерьян Смогловский
    С. Приходом. Беглова Жителям.города.жизнь. Становится.все.хуже.в ор.работает.на.аоров.и.все.хорошо«Средство коррупц...
  • Роман
    Как всегда шоу устраивают из любого мероприятия, нельзя без камер? Просто от души приехать и положить цветы, клоуныВалентина Матвиен...

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа дома в Ломоносове

По предварительным данным, мать недосмотрела за ребенком, он облокотился на москитную сетку. Полуторагодовалого мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с высоты третьего этажа дома на улице Победы в Ломоносове утром 27 мая.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх