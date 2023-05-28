Полуторагодовалый мальчик выпал из окна третьего этажа дома в Ломоносове

По предварительным данным, мать недосмотрела за ребенком, он облокотился на москитную сетку. Полуторагодовалого мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с высоты третьего этажа дома на улице Победы в Ломоносове утром 27 мая.