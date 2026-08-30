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Пронедра

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Священник объяснил, как съёмка на камеру гроба угрожает живым

Священник объяснил, как съёмка на камеру гроба угрожает живым

Священник отвечает на вопрос, что будет если снял гроб на камеру. Он объяснил, существует ли церковный запрет на фотосъемку ритуальных принадлежностей, чем грозит такой снимок живым и почему суеверия не имеют ничего общего с православием.

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