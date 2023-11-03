750% прирост производительности обещает новый драйвер графики Intel Компания Inte...

750% прирост производительности обещает новый драйвер графики IntelКомпания Intel продолжает дорабатывать свои драйверы для видеокарт серии ARC Alchemist, и новая версия, как заявляется, увеличит производительность этих решений вплоть до 750%.
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