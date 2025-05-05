Лимит на покупки частями без передачи данных БКИ предложили поднять до 100 000 рублей

«Общественная потребительская инициатива» предложила разрешить покупки до 100 000 рублей через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом) без передачи данных бюро кредитных историй, пишут «Известия», которые ознакомились с письмом ОПИ в Госдуму.