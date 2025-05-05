Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

40 подписчиков

Лимит на покупки частями без передачи данных БКИ предложили поднять до 100 000 рублей

Лимит на покупки частями без передачи данных БКИ предложили поднять до 100 000 рублей

«Общественная потребительская инициатива» предложила разрешить покупки до 100 000 рублей через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом) без передачи данных бюро кредитных историй, пишут «Известия», которые ознакомились с письмом ОПИ в Госдуму.

Вернуться к статье
наверх