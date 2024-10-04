"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

Геннадий Бережнов

Однако это закономерно, если вспомнить как он был подобострастен на приёме у Байдена. И это все заметили и высказалась Захарова, но власть тут же кинулась извиняться. В окружении волков можно только по волчьи выть, если у тебя не стальные Фаберже!