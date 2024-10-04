Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

"Русские уничтожали сербов". Двойное дно игры Вучича против Путина

Коллаж Царьграда Официальный Белград демонстрирует всё более откровенный крен в сторону США и Запада.

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Комментарии
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людмила михайлик
Сербы, помните кто вас бомбил и кто всегда помогал
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17 час.
Александр Корякин
Что ещё нужно, чтобы мразь назвать мразью?
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16 час.
Геннадий Бережнов
Однако это закономерно, если вспомнить как он был подобострастен на приёме у Байдена. И это все заметили и высказалась Захарова, но власть тут же кинулась извиняться. В окружении волков можно только по волчьи выть, если у тебя не стальные Фаберже!
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2 час.

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