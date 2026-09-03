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Пронедра

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Уганда присвоила своей нефти торговое название Pearl Sweet Petroleum

Уганда присвоила своей нефти торговое название Pearl Sweet Petroleum

Уганда сделала еще один шаг к превращению из государства с неиспользованными нефтяными запасами в нового заметного игрока африканского рынка.

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