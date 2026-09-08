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Заводы в Киеве, цеха в Белой Церкви и танкер в Черноморске: главные итоги ночного удара российских ВС по Украине

Заводы в Киеве, цеха в Белой Церкви и танкер в Черноморске: главные итоги ночного удара российских ВС по Украине

В ночь на 8 сентября 2026 года российские ВС нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и ударными беспилотниками по объектам на Украине.

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