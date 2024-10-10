Бронежилет Бэнкси ушел с молотка за рекордную сумму: что скрыто за жестом художника

Бронежилет с флагом "Юнион Джек", созданный британским уличным художником Бэнкси и похожий на тот, что носил хип-хоп звезда Стормзи на фестивале Гластонбери, был продан в среду в Лондоне за 780 000 фунтов (около 932 000 евро) на аукционе Sotheby's, сообщает AFP.