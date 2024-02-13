Политолог Аджамян оценил шанс распада НАТО после победы Трампа на выборах президента США

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Победа кандидата в президенты США Дональда Трампа может внести определенные изменения в структуру альянса, но хоронить НАТО преждевременно, сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.
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