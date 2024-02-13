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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог Аджамян оценил шанс распада НАТО после победы Трампа на выборах президента США

Политолог Аджамян оценил шанс распада НАТО после победы Трампа на выборах президента США

МОСКВА, 13 февраля, ФедералПресс. Победа кандидата в президенты США Дональда Трампа может внести определенные изменения в структуру альянса, но хоронить НАТО преждевременно, сообщил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

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