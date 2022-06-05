Экономист Григорьев объяснил, как взаимосвязь экономик спасает США и КНР от конфликтов

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев рассказал агенству "Прайм", что из-за взаимозависимости Соединенные Штаты и КНР, являясь конкурентами во многих сферах, стараются избегать действительно серьезной конфронтации.