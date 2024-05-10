Чулпан Йосыпова ни өчен шәхси пекарнясын япканын әйтте: https://intertat.tatar/news/culpan-iosypova-ni-ocen-saxsi-pekarnyasyn-yapkanyn-aitte-5866066.
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Чулпан Йосыпова ни өчен шәхси пекарнясын япканын әйтте: https://intertat.tatar/news/culpan-iosypova-ni-ocen-saxsi-pekarnyasyn-yapkanyn-aitte-5866066.