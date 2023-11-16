Анастасия Ракова: Открытые экскурсии для москвичей пройдут в новом флагманском центре и центре урологии Боткинской больницы

Экскурсионная программа в Москве будет бесплатной Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что столице продолжает действовать проект, в ходе которого организуются экскурсионные программы в больницах.
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