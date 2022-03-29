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Три незабитых пенальти. Болельщики Сенегала сбили прицел Салаху лазерными указками

Три незабитых пенальти. Болельщики Сенегала сбили прицел Салаху лазерными указками

Команда Сенегала на своём поле в ответном матче плей-офф африканской квалификации ЧМ-2022 обыграла сборную Египта в серии пенальти и завоевала путёвку в Катар.

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