Три незабитых пенальти. Болельщики Сенегала сбили прицел Салаху лазерными указками

Команда Сенегала на своём поле в ответном матче плей-офф африканской квалификации ЧМ-2022 обыграла сборную Египта в серии пенальти и завоевала путёвку в Катар.
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