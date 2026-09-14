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В латвийском Резекне закроют 60-летнее предприятие из-за антироссийских санкций

В латвийском Резекне закроют 60-летнее предприятие из-за антироссийских санкций

 © Global Look Press В Латвии ликвидируют производителя электроинструментов Rebir с почти 60-летней историей.

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