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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гаджиев о Керимове в совете директоров «Динамо» Махачкала: «Он вряд ли захочет. Сулейман не особо любит рекламировать себя, он работает»

– Не секрет, что Керимов иногда помогает команде. В будущем он может войти в совет директоров «Динамо»? – Едва ли Керимов захочет.

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